ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
408
Время на прочтение
1 мин

Еще ого-го: 94-летняя американская актриса в красном костюме и с объемной шевелюрой сходила в театр

Культовая Барбара Иден на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Барбара Иден

Барбара Иден / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Барбара Иден — американская актриса и певица, которая получила мировую известность благодаря роли Джинни в телесериале «Я мечтаю о Джинни». Звезда в сопровождении мужа шла в театр «Эль Портал».

Барбара Иден / © Getty Images

Барбара Иден / © Getty Images

В свои 94 года Барбара выглядит прекрасно. Она была одета в красный костюм, который состоял из однобортного жакета с пуговицами в тон и широких брюк, и в шелковый кремовый топ. Наряд актриса дополнила бежевыми босоножками на каблуках и черной сумкой.

Иден сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками и розовыми румянами и перламутровые маникюр и педикюр. Уши звезда украсила серьгами-кольцами с бриллиантами, шею — золотой цепочкой с каплевидной подвеской-каменем, а руки — кольцами.

Дата публикации
Количество просмотров
408
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie