Еще ого-го: 94-летняя американская актриса в красном костюме и с объемной шевелюрой сходила в театр

Барбара Иден / © Getty Images

Реклама

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Барбара Иден — американская актриса и певица, которая получила мировую известность благодаря роли Джинни в телесериале «Я мечтаю о Джинни». Звезда в сопровождении мужа шла в театр «Эль Портал».

Барбара Иден / © Getty Images

В свои 94 года Барбара выглядит прекрасно. Она была одета в красный костюм, который состоял из однобортного жакета с пуговицами в тон и широких брюк, и в шелковый кремовый топ. Наряд актриса дополнила бежевыми босоножками на каблуках и черной сумкой.

Иден сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками и розовыми румянами и перламутровые маникюр и педикюр. Уши звезда украсила серьгами-кольцами с бриллиантами, шею — золотой цепочкой с каплевидной подвеской-каменем, а руки — кольцами.