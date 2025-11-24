- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 408
- Время на прочтение
- 1 мин
Еще ого-го: 94-летняя американская актриса в красном костюме и с объемной шевелюрой сходила в театр
Культовая Барбара Иден на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Барбара Иден — американская актриса и певица, которая получила мировую известность благодаря роли Джинни в телесериале «Я мечтаю о Джинни». Звезда в сопровождении мужа шла в театр «Эль Портал».
В свои 94 года Барбара выглядит прекрасно. Она была одета в красный костюм, который состоял из однобортного жакета с пуговицами в тон и широких брюк, и в шелковый кремовый топ. Наряд актриса дополнила бежевыми босоножками на каблуках и черной сумкой.
Иден сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками и розовыми румянами и перламутровые маникюр и педикюр. Уши звезда украсила серьгами-кольцами с бриллиантами, шею — золотой цепочкой с каплевидной подвеской-каменем, а руки — кольцами.