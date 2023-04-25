Еще ого-го: мокрая Сальма Хайек в бикини продемонстрировала сексуальные формы

56-летняя актриса показала горячие снимки в ярком купальнике.
Сальма Хайек наслаждается отдыхом у океана. В Instagram она опубликовала фотографии оттуда.
На них звезда предстала в бикини канарейного цвета на завязках. Сальма покупалась в океане и с разных ракурсов продемонстрировала сексуальную стройную фигуру. Она находится в отличной форме.
Особенно соблазнительно выглядел ее пышный бюст. Фото получились пикантными.
"Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я прыгаю в океан", — подписала снимки актриса.
Напомним, на красных дорожках Хайек тоже всегда выглядит роскошно. На вечеринку Vanity Fair после церемонии "Оскар" она пришла в серебристое платье с глубоким декольте с кружевом и высоким разрезом.
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