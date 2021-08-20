Еще в роддоме: Катя Осадчая показала первое селфи с новорожденным сыном на руках

Еще в роддоме: Катя Осадчая показала первое селфи с новорожденным сыном на руках

Катя Осадчая, которая вчера родила третьего сына, пока что остается в роддоме.

Третий ребенок Кати и их общий второй сын с Юрием Горбуновым появился на свет 19 августа 2021 года в 05.05 утра в клинике ISIDA в Киеве. Сегодня Катя Осадчая вышла на связь со студией программы "Сніданок з 1+1" и рассказала о том, как себя чувствует.

Также Катя поделилась несколькими снимками, которые сделала в своей палате. На одном из них она держит маленького сына на руках. Осадчая одета в белом платье сделала селфи в зеркале и написала:

"У кого-то завтрак телевизионный, а у кого-то - реальный", - и опубликовала кадр в сториз.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Ведущая замечательно выглядит спустя сутки после родов. К эфиру она подготовилась, сделала макияж, прическу и оборудовала палату хорошим освещением.

Также в подписи к новым фото, опубликованным в блоге, Катя поблагодарила всех, кто прислал ей поздравления.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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"Спасибо за такое невероятное количество поздравлений! ❤️ празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя и готовимся смотреть уже вместе :) наш "Вечер премьер. Летняя серия", ведь малыш концерт слышал, но не смотрел. Уже в это воскресенье в 20:15. До встречи", - написала Катя.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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