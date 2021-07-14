Эшли Грэм беременна во второй раз: как она и другие звезды сообщали нам об этом

Эшли Грэм беременна во второй раз: как она и другие звезды сообщали нам об этом

33-летняя модель plus-size Эшли Грэм удивила и порадовала подписчиков, сообщив о своей второй беременности.

Звезда опубликовала пикантный кадр, который был сделан ее мужем Джастином Эрвином. На снимке Эшли запечатлена на природе, на ней рубашка, которая расстегнута. Одной рукой модель придерживает грудь, а другой - заметно округлившийся живот. В подписи к фотографии Грэм написала:

"Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, больших горестей, начинаний и новых историй. Я только начинаю осмысливать и отмечать, что эта следующая глава значит для нас ❤️".

Мы решили вспомнить, как другие знаменитости объявляли о своей беременности публике, ведь Эшли Грэм не единственная, кто поделилась снимком своего живота.

В прошлом месяце экс-"ангел" Victoria’s Secret Марта Хант поделилась в Сети радостной новостью о своей первой беременности. Девушка опубликовала в Instagram снимок в бассейне, на котором запечатлена в черном бикини-бандо и демонстрирует беременный живот. Автором снимков стал возлюбленный Марты - фотограф Джейсон Макдональд, с которым она недавно обручилась. Для пары это будет первый ребенок.

27-летняя топ-модель Девон Виндзор, жена бизнесмена Джонатана Барбары, показывала в Instagram, как с трепетом ждала результата теста на беременность. А также публиковала трогательный пост, где ее муж нежно целует ее живот.

"Мама и Папа. Я беременна! Мы с Джонни так рады, наконец, поделиться с вами новостью! Я всю жизнь мечтала стать мамой. Мы так благодарны этому маленькому ангелочку в моем животе и так взволнованы этой новой главой в нашей жизни! Посылаю дополнительную любовь и свет мамам, которые пытаются зачать ребенка. Надеюсь, ваше чудо не за горами!" - написала тогда модель. Сейчас живот Девон уже приличных размеров - ей скоро рожать.

Певица Элли Голдинг, которая, как предполагают, может стать крестной мамой сына принцессы Евгении, недавно тоже родила. О беременности девушка объявила в своем Instagram, опубликовав снимки, сделанные для издания Vogue, на которых она позировала с большим беременным животом. А когда их с Каспаром Джоплингом сын родился в апреле 2021 года, пара дала заметку в газете в специальном разделе газеты The Times. Певица перепостила объявление в Instagram, в котором Элли указана под ее настоящим именем Елена, а сам текст подтвердил пол их ребенка и сообщил его имя - Артур Эвер Винтер Джоплинг.

Некоторые звезды публикуют фотографии тестов на беременность. Так делала все три раза израильская модель Бар Рафаэли, которая растит двух дочерей – Лив и Эль и сына Дэвида.

Модель Ирина Шейк объявила о беременности во время шоу Victoria's Secret. Звезда, об интересном положении которой тогда говорили в СМИ, продефилировала по подиуму в нижнем белье, а ее живот был сильно заметен. В тот год (2016-м) организаторы шоу попытались скрыть беременность Ирины, маскируя живот под плащом и накидкой, но Шейк и сама охотно демонстрировала свое положение на подиуме.

Ирина Шейк / Getty Images

Певица Бейонсе о своей первой беременности дочерью Блу Айви в 2011 году также сообщила со сцены. Она выступала на церемонии VMA. На сцене артистка тогда исполняла песню Love On Top, а потом заявила: "Хочу, чтобы вы почувствовали любовь, растущую внутри меня", и расстегнула пиджак, продемонстрировав публике, что беременна.

Бейонсе / Getty Images

В тот же вечер перед камерами артистка блистала в красном платье Lanvin, подчеркнув свой уже весьма округлившийся живот.

Бейонсе / Getty Images

А вот актриса Кисртен Данст пошла по другому пути. О второй беременности Данст решила объявить оригинально, появившись на обложке глянцевого журнала W Magazine в полупрозрачном кружевном платье Rodarte.

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Беременные звезды (17 фото)

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