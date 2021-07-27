Эшли Грэм и еще пять звезд, которые позировали обнаженными во время беременности

Эшли Грэм и еще пять звезд, которые позировали обнаженными во время беременности

Модель plus-size решила быть максимально откровенной во время второй беременности со своими подписчиками.

Эшли Грэм опубликовала в блоге фотографию, которую сделал для нее супруг Джастин Эрвин. На снимке звезда позирует полностью без одежды, стоя в поле. Грудь Эшли прикрывает руками, а голову немного наклонила в сторону.

Нет никаких сомнений, что, как и в первую беременность, так и во вторую, Грэм будет максимально откровенная с публикой. Ее за такие снимки любят и часто хвалят в комментариях за то, что она не стесняется показывать, как выглядит ее фигура на снимках без обработки в фотошопе.

Мы решили вспомнить и других звезд, которые снимались обнаженными пребывая в интересном положении. Ким Кардашьян во время второй беременности сыном Сейнтом иногда публиковала в Instagram фото своего обнаженного живота, потому что многие ее подписчики не верили, что звезда сама вынашивает ребенка.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Недавно стала мамой шведская модель Эльза Хоск. Ее страница в Instagram буквально пестрила снимками, на которых звезда показывала, как выглядит ее живот, грудь и другие части тела во время беременности. А после родов Эльза в подробностях рассказала об опыте, который пережила, и о том, каково это было рожать ребенка дома.

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Еще одна модель – Эмили Ратажковски – всю беременность фотографировала себя на телефон и делилась селфи с подписчиками своего блога. Тело во время беременности у Эмили было таким же стройным, как и прежде, только лишь увеличился размер груди и вырос живот. После родов девушка очень быстро вернулась в форму и уже смело носит на прогулки короткие платья.

Джиджи Хадид устраивала себе профессиональную фотосессия на последних месяцах беременности. В Instagram подписчики могли увидеть, как происходил процесс съемки и сколько людей работало на площадке, когда Джиджи была в кадре. Фото получились достаточно сдержанными. Обнажаться полностью Хадид не стала, но некоторые наряды были достаточно прозрачными.

Экс-"ангел" Victoria's Secret Роми Стридж устроила себе целую фотосессию во время беременности. Снимали кадры в профессиональной студии, и Роми не постеснялась предстать перед камерой абсолютно без одежды. Пикантные части ее тела прикрывал муж Лоуренс ван Леувен и сама Стридж руками.

Звезды стремятся сделать такие откровенные фотографии, ведь это прекрасная память о месяцах, когда их тела пребывали в несколько ином виде во время периода беременности. Возможно, многие из наших героинь потом, когда дети подрастут, будут вместе листать семейный фотоальбом и вспоминать этот период жизни.

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Звезды, которые позировали обнаженными (8 фото)

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