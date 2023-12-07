Красотка в черном платье: Эшли Грэм оказалась в конфузной ситуации, позируя на желтой дорожке

Модель plus-size выглядела потрясающе на церемонии перерезания ленточки в честь открытия магазина Swarovski на Пятой авеню в Нью-Йорке.

36-летняя Грэм надела черное платье без рукавов длины миди, черные высокие перчатки, на запястьях у нее сверкало два драгоценных браслета, на шее было несколько колье, а обула Эшли черные кожаные босоножки на каблуках с ремешками вокруг щиколотки. Волосы Грэм собрала в высокую прическу и сделала макияж. Также у нее в ушах сверкали серьги-кольца.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Эшли помогала перерезать желтую ленточку в честь открытия бутика. Но во время этого торжественного момента одни из ножниц не справились со своей задачей и не смогли перерезать ленту. Забавным видео поделилось издание Daily Mail.

Напомним, ранее мы показывали, как Эшли Грэм в полностью прозрачном платье-сетке сверкнула бельем и эффектной фигурой.

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