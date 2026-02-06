ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Эшли Грэм в короткой шубе и платье винного оттенка появилась в Нью-Йорке

Модель plus size и многодетная мать выглядит хорошо.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм попала в объективы папарацци возле студии NBC в Нью-Йорке. Она выглядела красиво.

Модель была одета в шелковое длинное платье винного оттенка с асимметричным подолом, сверху которого надела черную короткую шубу. Аутфит Эшли дополнила бордовыми сатиновыми остроносыми слингбэками на шпильках.

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Грэм сделала укладку с локонами, макияж с розовыми румянами и украсила уши лаконичными серьгами.

Напомним, Эшли Грэм надела на мероприятие Fashion Awards 2025 ярко-желтое платье с пайетками.

Дата публикации
Количество просмотров
108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie