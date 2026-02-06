- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
108
- 108
1 мин
- 1 мин
Эшли Грэм в короткой шубе и платье винного оттенка появилась в Нью-Йорке
Модель plus size и многодетная мать выглядит хорошо.
Эшли Грэм попала в объективы папарацци возле студии NBC в Нью-Йорке. Она выглядела красиво.
Модель была одета в шелковое длинное платье винного оттенка с асимметричным подолом, сверху которого надела черную короткую шубу. Аутфит Эшли дополнила бордовыми сатиновыми остроносыми слингбэками на шпильках.
Грэм сделала укладку с локонами, макияж с розовыми румянами и украсила уши лаконичными серьгами.
Напомним, Эшли Грэм надела на мероприятие Fashion Awards 2025 ярко-желтое платье с пайетками.