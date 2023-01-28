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Эшли Грэм в оливковом купальнике продемонстрировала пышные формы

Эшли Грэм в оливковом купальнике продемонстрировала пышные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1377
Время на прочтение
1 мин
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Эшли Грэм в оливковом купальнике продемонстрировала пышные формы

Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Модель plus-size и мама троих детей показала фигуру в купальнике.

Эшли Грэм поделилась в Instagram своими новыми снимками, сделанными во время отдыха в теплых краях.

На них модель plus-size позирует в купальнике оливкового оттенка, состоящего из топа и плавок с высокой талией.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Эшли не стесняется демонстрировать подписчикам свои пышные формы. И этим она вдохновляет других женщин не комплексовать, а любить себя такой, какой ты есть.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Пляжный аутфит Грэм дополнила соломенной шляпой и широким золотым браслетом на руке.

В этом образе модель устроила себе импровизированный фотосет, который показала в фотоколлаже.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Напомним, ранее Эшли Грэм сходила на вечеринку в золотом асимметричном мини-платье с обнаженной спиной.

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Дата публикации
Просмотры
1377
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