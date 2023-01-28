Эшли Грэм в оливковом купальнике продемонстрировала пышные формы

Модель plus-size и мама троих детей показала фигуру в купальнике.
Эшли Грэм поделилась в Instagram своими новыми снимками, сделанными во время отдыха в теплых краях.
На них модель plus-size позирует в купальнике оливкового оттенка, состоящего из топа и плавок с высокой талией.
Эшли не стесняется демонстрировать подписчикам свои пышные формы. И этим она вдохновляет других женщин не комплексовать, а любить себя такой, какой ты есть.
Пляжный аутфит Грэм дополнила соломенной шляпой и широким золотым браслетом на руке.
В этом образе модель устроила себе импровизированный фотосет, который показала в фотоколлаже.
Напомним, ранее Эшли Грэм сходила на вечеринку в золотом асимметричном мини-платье с обнаженной спиной.
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