Есть большая коллекция: Катя Осадчая примерила на отдыхе полосатый купальник

Ведущая "Светской жизни" показала фигуру в розово-белом сплошном купальнике.
Беременная Катя Осадчая продолжает радовать своих фолловеров в соцсети новыми снимками из отпуска, который она проводит с мужем Юрием Горбуновым и их сыном Иваном в Турции.
Ведущая взяла с собой немалую коллекцию купальников, в которых ежедневно дефилирует и загорает на турецком пляже.
На этот раз телезвезда примерила нежный сплошной купальник в розово-белую полоску и с изображением пояса на нем. Позировала Осадчая, стоя на коленях на шезлонге и под зонтиком.
Пляжный лук Катя дополнила шляпой, черными очками и бусами. Она радостно улыбалась на камеру.
Еще звезда выложила в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена в черно-белом купальнике-бандо и без макияжа на лице.
А вчера Осадчая показала беременную фигуру в сплошном белом купальнике из жатой ткани.
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