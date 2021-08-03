Есть большая коллекция: Катя Осадчая примерила на отдыхе полосатый купальник

Ведущая "Светской жизни" показала фигуру в розово-белом сплошном купальнике.

Беременная Катя Осадчая продолжает радовать своих фолловеров в соцсети новыми снимками из отпуска, который она проводит с мужем Юрием Горбуновым и их сыном Иваном в Турции.

Ведущая взяла с собой немалую коллекцию купальников, в которых ежедневно дефилирует и загорает на турецком пляже.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

На этот раз телезвезда примерила нежный сплошной купальник в розово-белую полоску и с изображением пояса на нем. Позировала Осадчая, стоя на коленях на шезлонге и под зонтиком.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Пляжный лук Катя дополнила шляпой, черными очками и бусами. Она радостно улыбалась на камеру.

Еще звезда выложила в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена в черно-белом купальнике-бандо и без макияжа на лице.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

А вчера Осадчая показала беременную фигуру в сплошном белом купальнике из жатой ткани.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Катя Осадчая на отдыхе в Турции (10 фото)

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