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- Шоу-бизнес
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Есть чем похвастаться: Дэвид Бекхэм устроил экскурсию по своему огороду — что нового выросло
Экс-футболист прошелся по огороду и показал результаты своего труда.
51-летний Дэвид Бекхэм все больше времени посвящает жизни за городом. Бывший спортсмен всерьез увлекся садоводством и фермерским хозяйством, превратив работу на участке в одно из своих любимых занятий.
В своем доме в живописном регионе Котсуолдс Бекхэм ухаживает за огородом и садом, выращивает различные овощи, зелень и фрукты. Кроме того, он занимается разведением кур и пчеловодством, регулярно делясь своими успехами с подписчиками в соцсетях.
Дэвид устроил экскурсию по своему огороду, показав, что выросло нового, и опубликовал серию видео своем Instagram.
(чтобы увидеть все видео, листайте вправо)
Первым делом Дэвид поздоровался со своими курами. Затем показал грядки с кукурузой, салатом-латуком, клубникой — и даже съел ягоду последней перед камерой. Похвастался цветением именной розы.
Отметим, Дэвид Бекхэм не только успешный садовод, но и кулинар. Ранее, напомним, Виктория Бекхэм похвасталась завтраком, который ей приготовил муж.