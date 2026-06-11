Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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51-летний Дэвид Бекхэм все больше времени посвящает жизни за городом. Бывший спортсмен всерьез увлекся садоводством и фермерским хозяйством, превратив работу на участке в одно из своих любимых занятий.

В своем доме в живописном регионе Котсуолдс Бекхэм ухаживает за огородом и садом, выращивает различные овощи, зелень и фрукты. Кроме того, он занимается разведением кур и пчеловодством, регулярно делясь своими успехами с подписчиками в соцсетях.

Дэвид устроил экскурсию по своему огороду, показав, что выросло нового, и опубликовал серию видео своем Instagram.

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Первым делом Дэвид поздоровался со своими курами. Затем показал грядки с кукурузой, салатом-латуком, клубникой — и даже съел ягоду последней перед камерой. Похвастался цветением именной розы.

Отметим, Дэвид Бекхэм не только успешный садовод, но и кулинар. Ранее, напомним, Виктория Бекхэм похвасталась завтраком, который ей приготовил муж.

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