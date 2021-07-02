Есть чем похвастаться: Элизабет Херли надела любимое платье с очень глубоким декольте

Есть чем похвастаться: Элизабет Херли надела любимое платье с очень глубоким декольте

56-летняя британская актриса любит показывать откровенные луки у себя в Instagram.

На новом таком снимке, который опубликовала Элизабет Херли, она запечатлена в черном платье от Dsquared2 с очень глубоким декольте, которое подчеркивает пышную грудь знаменитости. В посте Херли написала, что две недели назад уже надевала это платье, но оно ей так понравилось, что она решила надеть его снова.

"Мне так понравилось платье @ dsquared2, которое я носила на прошлой неделе, что я снова ношу его", - написала в подписи под фотографией Элизабет. Позирует актриса, лежа на диване, ее волосы уложены, а на лице достаточно насыщенный макияж.

В прошлом месяце Элизабет Херли посещала благотворительное мероприятие в лондонском Royal Albert Hall, где появилась в платье с глубоким декольте, которое состояло из топа и юбки с красивой бриллиантовой брошкой и разрезом. В руках у звезды была маленькая леопардовая сумка.

А еще актриса часто публикует снимки, на которых хвастается своей идеальной фигурой в купальниках.

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