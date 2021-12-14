Естественная красота: Кэндис Свэйнпоул топлес позировала на яхте

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул продолжает радовать публику откровенными снимками, которые публикует в Instagram.

Мама двоих детей и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret запостила новое фото, где позирует сидя на яхте в полностью обнаженном виде. Фото, несмотря на всю его откровенность, совсем не пошлое, а наоборот. Кэндис прекрасно умеет раздеваться перед камерой и чувствует себя очень органично.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

В блоге модель часто показывает фото со съемок своей линии купальников Tropic of C и часто примеряет разные купальники, появляясь в них перед камерой. А вот о личной жизни манекенщицы ничего не известно.

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