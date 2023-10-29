"Эти айсберги никогда не исчезнут": Ким Кардашьян представила линейку бюстгальтеров с сосками

Ким Кардашьян не перестает удивлять, ведь после огромного количества различных коллекций белья, ее бренд SKIMS презентовал что-то действительно необычное и новое - бюстгальтер с сосками.

Лицом линейки стала сама звезда, а презентовала его с помощью эффектного и забавного ролика, который опубликовала в своих соцсетях.

"Температура Земли постоянно повышается. Уровень мирового океана тоже. Ледяные щиты на планете сокращаются. Я не ученый, но я верю, что каждый из нас может внести свой вклад. И именно поэтому я представляю новый бюстгальтер со встроенными сосками: теперь как бы жарко ни было, ты всегда будешь выглядеть холодной. Эти айсберги никогда не исчезнут", - говорит Кардашьян.

Такая ее речь в видео была придумана не просто так, ведь 10% от продаж бельевой новинки пойдут в организацию, которая занимается вопросами глобального потепления.

Бюстгальтер Ким надела под костюм телесного цвета, а также от SKIMS. Новая линейка белья с эффектом пушап появится в продаже на Хэллоуин, 31 октября.

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