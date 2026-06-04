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Эти туфли свели всех с ума: звезда сериала "Корона" удивила интересным образом на мероприятии
Ее образ был наполнен креатива и смелости, ведь одеться так смогла бы не каждая.
Актриса Клэр Фой, которую многие знают по главной роли в сериале «Корона», посетила премьеру фильма «Дом Сэвиджей», который презентовали на третий день фестиваля SXSW London 2026.
Одета она была в ансамбль от бренда Fecal Matter, который также недавно создал невероятный образ для Деми Мур. Лук Клэр состоял из белой рубашки и креативной пышной юбки из тюля.
Наряд был оригинальным, а также выделялся на фоне остальных. Также образ Клэр дополнила украшениями с камнями, прической и ярким маникюром.
Но главной изюминкой образа звезды были ее туфли. Клэр обула интересную пару от Christian Louboutin с фигурными каблуками, которые были изогнуты как рога.