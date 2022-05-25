"Это бесчеловечно": Сергей Лозница снова встал на защиту "хороших русских"

"Это бесчеловечно": Сергей Лозница снова встал на защиту "хороших русских"

Украинский режиссер, выступая во вторник на Каннском кинофестивале, заявил, что отменять всех россиян, несмотря на широкомасштабное вторжение в его страну, "бесчеловечно".

Сергей Лозница прибыл на Каннский кинофестиваль, чтобы представить свой новый документальный фильм о бомбардировках Германии во время Второй мировой войны "Естественная история разрушения".

Как сообщает AFP, режиссер также высказался относительно санкций в отношении российских деятелей культуры.

Лозница, которого 18 марта Украинская киноакадемия исключила за противодействие бойкоту российских фильмов, продолжил лоббировать лояльное отношение к российским коллегам и культуре в целом.

В то время, как на прошлой неделе в Каннах руководитель Киевского международного кинофестиваля Андрей Халпахчи заявил жюри, что в настоящее время не существует такого понятия, как "хорошие русские", Лозница сказал, что клеймить людей как хороших или плохих "гротескно".

"Возможно, его (Халпахчи) реакция и мнение вызваны этим очень сильным эмоциональным потрясением, которое он испытывает, и, возможно, это понятно, — сказал он, — но в то же время я не могу этого принять. Такое отношение бесчеловечно".

Интересно, что единственный допущенный в Канны российский режиссер Серебренников, воспользовался этой ситуацией, чтобы выступить против бойкота русской культуры, назвав его "несносным", и призвал прекратить санкции против олигарха Романа Абрамовича и помогать русским семьям, которые утратили кормильцев, то есть мужчин, которые отправились воевать в Украину.

Фактически Лозница, выступая против тотальных санкций против россиян, выступает за предоставление россиянам трибуны для подобных заявлений.

"Я твердо верю, что о людях следует судить по их отдельным словам, их индивидуальным действиям, а не их паспортам. Каждый отдельный случай должен оцениваться по существу," - заявил Лозница. Хотелось бы понимать, как именно он оценивает слова Серебренникова, который призывает помогать солдатам РФ.

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