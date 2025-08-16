Это будет очень стильный фильм: новые фотографии Энн Хэтэуэй со съемок "Дьявол носит Prada 2"

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Актрису Энн Хэтэуэй опять подловили фотографы в Нью-Йорке во время работы над второй частью фильма «Дьявол носит Prada». Несмотря на то, что фильм начали снимать совсем недавно, интриги относительно актерского состава или нарядов практически не осталось — это будет определенно очень стильное продолжение, в котором мы опять увидим Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи, а также совершенно новыех персонажей, одного из которых сыграет Симон Эшли.

Хэтэуэй особенно часто становится мишенью для папарацци. На этой неделе актрису заметили вместе с Эмили Блант. Актрисы судя по сценарию встретились в кафе.

Энн Хэтэуэй и Эмили Блант / © Getty Images

Затем актриса продемонстрировала два новых лука. Первый образ Энн включал широкие трендовые джинсы и лаконичную коричневую рубашку, которые она дополнила ремнем, очками и обувью из змеиным принтом.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Затем актрису сфотографировали в легкой серой ветровке. Энн носила эти же джинсы, но уже в сочетании с черной майкой и черными ботинками.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Также напомним, что помимо второй части фильма «Дьявол носит Prada», готовится сиквел фильма «Дневники принцессы», в котором также сыграла Энн. Будет ли это кардинально новая история или же продолжение старой, пока до конца не ясно, однако о планах вернуть героев фильма объявила студия Disney и Хэтэуэй лично подтвердила слухи в своем Instagram.