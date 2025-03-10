Это был "черный лебедь": Кристин Дэвис назвала свое любимое платье из "Секс в большом городе"

Это роскошное платье редко вспоминается, но, как оказалось, актрисе оно очень нравилось, несмотря на не очень комфортный фасон.

Кристин Дэвис, звезда сериала "Секс в большом городе", запустила свой собственный подкаст на платформе iHeartRadio, который получил название Are You a Charlotte? ("Вы Шарлотта?"). В этом проекте она продолжает обсуждать темы связанные с культовым сериалом и раскрывать некоторые его секреты и собственные переживания.

В одном из выпусков, когда актриса отвечала на вопросы, она назвала свое любимое платье, которое приходилось носить ее героине. Однако любимый наряд Кристин назвала не из сериала, а из полнометражного фильма "Секс в большом городе", который вышел в кинофертрах в 2008 году.

"Любимый наряд? Мм-хм. Говоря о вещах. Первое, что приходит мне на ум, - "черный лебедь", которого я надела на свадьбу Кэрри", - сказала актриса.

Она имела в виду длинное платье-"русалку" черного цвета от бренда Zac Posen. Наряд имел глубокое декольте, сложный дизайн со складками, рюшами и плиссировкой. Платье было названо "черным лебедем" костюмерным отделом еще во время съемок.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Также в подкасте Кристин отметила, что Патриция Филд - костюмер сериала - была одержима тем, во что будут одеты главные героини, пока не нашла идеальные образы для них. Платье было очень узким и актрисе было неудобно в нем передвигаться и ее походка казалась очень странной. По словам Кристин, это был отличный комический контраст.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Напомни, что все же более известным было платье Сары Джессики Паркер из этого фильма - ее свадебный наряд от Vivienne Westwood.

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