Это был ее дебют: 17-летняя дочь Николь Кидман сияла на Met Gala в цветочном ансамбле
Юная красавица еще не должна была бы быть допущенной к этому мероприятию, ведь с 2018 года туда допускаются только те, кому исполнилось 18 лет.
Дочь известной голливудской актрисы Николь Кидман впервые посетила Met Gala, а ее образ для мероприятия готовил Модный дом Dior в показах которого она неоднократно принимала участие как модель.
17-летняя красавица надела нежное розово-сиреневое платье, которое имело пышный лиф полностью украшенный цветочными деталями. Юбка же платья была прямой и тоже имела цветочные аппликации, а также небольшой шлейф, который добавлял образу интересности.
Уши модели украшали серьги, напоминающие цветы гиацинтов. Позировала на мероприятии Сандей Роуз с мамой Николь Кидман, которая в этот раз появилась в красном платье Chanel с пайетками и перьями.
