Это был ее триумф: 62-летняя Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус"

Мероприятие стало важным для актрисы Деми Мур, поскольку она впервые за свою многолетнюю карьеру получила премию за актерскую игру.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Мур была номинирована в категории "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за свою работу в фильме "Субстанция". Получить статуэтку она не надеялась и была очень тронута.

"Я действительно этого не ожидала. Я просто в шоке сейчас. Я занимаюсь этим уже 45 лет, и это первый раз, когда я что-то выиграла как актриса. Я польщена и так благодарна", - сказала она со сцены.

Для этого мероприятия Деми и ее стилисты выбрали роскошное вечернее платье от бренда Armani Privé. Это был кастомный наряд оригинального дизайна. У платья не было бретелек, спереди его украшала вставка со стразами, а юбка была со шлейфом.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Тяжелая ткань платья выглядела очень дорого и элегантно, а дополнила свой вечерний наряд она украшениями с бриллиантами, прической с распущенными волосами и макияжем.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Однако несмотря на то, что Мур получила эту награду, фильм, в котором она сыграла, не победил в номинации, уступив золотую статуэтку мюзиклу "Эмилия Перес", в котором сыграла Зои Салдана. Она, кстати, также унесла домой награду в категории "Лучшая актриса второго плана".

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