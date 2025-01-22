Это был красивый образ: актриса Наоми Уоттс вышла в свет, чтобы прорекламировать книгу о менопаузе

Звезда написала книгу на очень важную для каждой женщины тему.
56-летняя Наоми Уоттс выглядела изумительно, когда ее сфотографировали папарацци на улице в Нью-Йорке. Сейчас актриса активно продвигает свою новую книгу под названием "Осмелюсь ли я это сказать: все, что я хотела бы знать о менопаузе", поэтому часто посещает интервью и выходит в свет.
На Наоми в тот день был кремовый комплект от Attersee, а также роскошное коричневое пальто от Celine. Наряд актриса и теперь еще и писательница дополнила множеством золотых украшений от разных брендов и сумкой от Oscar de la Renta. Обута она была в туфли от Patrizia Pepe.
На протяжении всей жизни актриса старалась скрывать личную жизнь и подробности своего здоровья. Однако сейчас решила заговорить и написать книгу, над которой работала весь прошлый год. Книга представляет собой автобиографический путеводитель по теме менопаузы: собственный опыт и переживания актрисы, которые пересекаются с полезной информацией. Сама Наоми столкнулась с ранней менопаузой в 36 лет.
Некоторыми фотографиями и видео с книгой она поделилась в Instagram.
Ранее на тему менопаузы публично заговорила Софи, герцогиня Эдинбургская, жена младшего сына королевы Елизаветы II принца Эдварда.
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