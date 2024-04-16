Это был красивый образ: какой наряд выбрала Кэтрин Зета-Джонс для премьеры фильма "Маска Зорро"

В этом году фильму "Маска Зорро", режиссера Мартина Кэмпбелла, исполнится 26 лет. Это картина, которая сделала малоизвестную актрису Кэтрин Зету-Джонс звездой и проложила дорогу в успешную актерскую карьеру.

Премьера фильма состоялась 17 июля 1998 года, но 10 декабря его показали еще раз на королевском мероприятии в Odeon на Лестер-сквер. Зета-Джонс тогда свела публику с ума своим красивым нарядом.

Актриса появилась на красной дорожке в сером платье-бюстье, лиф которого был расшит пайетками и бисером, а вот по длине платье украшали крупные стразы. Дополнила актриса вечерний образ накидкой с меховой отделкой, белыми оперными перчатками и лаконичными босоножками на каблуках. Волосы Кэтрин уложила в высокую прическу, сделала макияж и завершила лук набором с драгоценностями.

Кэтрин Зета-Джонс, 1998 год / Фото: Getty Images

То мероприятие посетил также принц Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри.

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