Это был модный повтор: такое же платье как у Кайли Дженнер носила в 90-х британка Элизабет Херли

Откровенное платье Дженнер было из весенней коллекции Atelier Versace 1999 года.
59-летняя британская актриса Элизабет Херли хоть и не сыграла в каком-то уж слишком выдающемся фильме или сериале, однако навсегда вошла в историю, как та, кто носит Versace.
На протяжении многих лет она выбирает наряды этого Модного дома для своих выходов в свет, но особенно часто носила бренд в 90-х годах. В 1999 году молодая и красивая Элизабет посетила церемонию вручения премии CFDA American Fashion Awards, которая прошла в Нью-Йорке.
На ней тогда было эффектное металлизированное платье Versace с декольте, тонкими бретельками, голой спиной и декором по бокам. Также эффектности наряду добавляло глубокое декольте и высокий разрез на юбке.
Спустя почти 26 лет точно такое же платье надела телезвезда и основательница косметической компании Кайли Дженнер. Девушка пришла в платье от Versace, но только немного другого оттенка, на церемонию "Золотой глобус" в качестве спутницы своего бойфренда Тимоти Шаламе.
Вот только если в 1999-м платье Элизабет было новым, то для Кайли оно стало уже архивным. Наряд откровенно говоря подвел девушку, поскольку порвался - оно треснуло на бедре из-за чего на нем появилась большая дыра.
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