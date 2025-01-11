Это был модный повтор: такое же платье как у Кайли Дженнер носила в 90-х британка Элизабет Херли

59-летняя британская актриса Элизабет Херли хоть и не сыграла в каком-то уж слишком выдающемся фильме или сериале, однако навсегда вошла в историю, как та, кто носит Versace.

На протяжении многих лет она выбирает наряды этого Модного дома для своих выходов в свет, но особенно часто носила бренд в 90-х годах. В 1999 году молодая и красивая Элизабет посетила церемонию вручения премии CFDA American Fashion Awards, которая прошла в Нью-Йорке.

На ней тогда было эффектное металлизированное платье Versace с декольте, тонкими бретельками, голой спиной и декором по бокам. Также эффектности наряду добавляло глубокое декольте и высокий разрез на юбке.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Спустя почти 26 лет точно такое же платье надела телезвезда и основательница косметической компании Кайли Дженнер. Девушка пришла в платье от Versace, но только немного другого оттенка, на церемонию "Золотой глобус" в качестве спутницы своего бойфренда Тимоти Шаламе.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Вот только если в 1999-м платье Элизабет было новым, то для Кайли оно стало уже архивным. Наряд откровенно говоря подвел девушку, поскольку порвался - оно треснуло на бедре из-за чего на нем появилась большая дыра.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы Элизабет Херли: выходы и красная дорожка (17 фото)