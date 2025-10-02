ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
157
Время на прочтение
2 мин

Это был не просто базовый тренч: Дженнифер Лоуренс надела простой, но шикарный наряд на показ Dior

Звезда пришла поддержать дебют Джонатана Андерсона в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Сотрудничество Дженнифер Лоуренс с Модным домом Dior началась еще в 2012 го и с того времени она верная поклонница и амбасадор этого бренда. Актриса выбирает роскошные вечерние платья от французской марки для своих появлений на красных дорожка, а ее появление на «Оскаре» в нежно-розовом платье от Dior стало одним из самых культовых моментов церемонии.

И именно поэтому, когда бренд переживает огромные изменения, в частности перешел под крыло дизайнера Джонатана Андерсона, то актриса пришла поддержать его в день дебюта — презентации коллекции весна-лето 2026.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

На Неделю моды Лоуренс надела классический наряд, который идеально подошел бы для многих событий: деловой встречи, ужина или светского мероприятия. Актриса надела классические серые брюки, свободную удлиненную рубашку и жилетку.

Также образ Дженнифер дополнили остроносые туфли на каблуках, небольшой клатч винного цвета, легкий макияж и прическа з небрежными локонами.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Однако наиболее интересной деталью лука был плащ песочного цвета. На первый взгляд казалось, что это просто тренч, но на самом деле его дополняло несколько складок ткани сзади, придающих объем и делающих его не просто базовой верхней одеждой, а более оригинальной его вариацией.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Во Францию голливудская актриса прибыла из Испании, ведь совсем недавно посещала там 73-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне. В рамках этого мероприятия ей вручили престижную премию Premio Donostia. Лоуренс продемонстрировала на публике платье от британского бренда Phoebe Philo.

Дженнифер Лоуренс в Испании на кинофестивале / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс в Испании на кинофестивале / © Associated Press

Образы актрисы Дженнифер Лоуренс на красных дорожках и в обычной жизни (19 фото)

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie