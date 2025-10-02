Это был не просто базовый тренч: Дженнифер Лоуренс надела простой, но шикарный наряд на показ Dior

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Реклама

Сотрудничество Дженнифер Лоуренс с Модным домом Dior началась еще в 2012 го и с того времени она верная поклонница и амбасадор этого бренда. Актриса выбирает роскошные вечерние платья от французской марки для своих появлений на красных дорожка, а ее появление на «Оскаре» в нежно-розовом платье от Dior стало одним из самых культовых моментов церемонии.

И именно поэтому, когда бренд переживает огромные изменения, в частности перешел под крыло дизайнера Джонатана Андерсона, то актриса пришла поддержать его в день дебюта — презентации коллекции весна-лето 2026.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

На Неделю моды Лоуренс надела классический наряд, который идеально подошел бы для многих событий: деловой встречи, ужина или светского мероприятия. Актриса надела классические серые брюки, свободную удлиненную рубашку и жилетку.

Реклама

Также образ Дженнифер дополнили остроносые туфли на каблуках, небольшой клатч винного цвета, легкий макияж и прическа з небрежными локонами.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Однако наиболее интересной деталью лука был плащ песочного цвета. На первый взгляд казалось, что это просто тренч, но на самом деле его дополняло несколько складок ткани сзади, придающих объем и делающих его не просто базовой верхней одеждой, а более оригинальной его вариацией.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Во Францию голливудская актриса прибыла из Испании, ведь совсем недавно посещала там 73-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне. В рамках этого мероприятия ей вручили престижную премию Premio Donostia. Лоуренс продемонстрировала на публике платье от британского бренда Phoebe Philo.

Дженнифер Лоуренс в Испании на кинофестивале / © Associated Press