Это был не просто костюм: актриса Кейт Уинслет почтила память известного фотографа нарядом

Кейт Уинслет посетила церемонию вручения наград Women in Film Honors, которая проводилась в Беверли-Хиллз. 49-летняя актриса вышла на фотоколл в светлом полосатом костюме от бренда Erdem из весенней коллекции 2025 года, который выглядел нежно, свежо и неожиданно. Он состоял из удлиненного жакета свободного прямого фасона и прямых штанов.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Жакет был двубортным, а ткань, из которой сделан костюм имела также принт в виде голубых маленьких цветов - васильков.

Однако была в этом наряде еще одна деталь, практически незаметная, но очень важная - на рукаве Erdem вышили цитату Ли Миллер: Я бы скорее сделала фотографию, чем была на ней сама (I’d rather take a picture than be one).

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Эта цитата была вышита на рукаве, чтобы почтить память фотокорреспондента Миллер, поскольку Кейт сыграла ее в фильме получившем название "Ли". Она была военным корреспондентом, которая документировала Вторую мировую войну, в частности именно она сняла освобождение Дахау и Бухенвальда. Один из самых известных снимков женщины был сделан в ванной Гитлера.

