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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Это был нежный образ: Дженнифер Лоуренс надела на фотоколл наряд от Dior с вышивкой

Кинофестиваль во Франции — первое официальное мероприятие, которое она посетила после рождения второго реденка.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс прибыла во Францию, чтобы презентовать публике фильм «Умри, моя любовь» режиссера Линн Рэмси. В этой картине она сыграла главную роль вместе с Робертом Паттинсоном.

Дженнифер Лоуренс с Робертом Паттинсоном / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс с Робертом Паттинсоном / © Associated Press

На фотоколле к фильму, который состоялся 18 мая, Лоуренс пришла в легком и свободном наряде от Dior из коллекции Pre-Fall 2025. Она носила длинное платье, которое было бежевым сверху, имело длинные рукава и напуск. Юбка же этого наряда имела легкий градиент зеленого на подоле, а также ее украшала вышивка.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер дополнила образ украшениями от Irene Neuwirth, лаконичными босоножками, которые были практически незаметны из-за длины ее платья, а также очками Olivier Peoples.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Также Лоуренс блистала на красной дорожке кинофестиваля. Она продемонстрировала эксклюзивное белое платье от Dior с плиссировкой и шлейфом.

Дженнифер Лоуренс на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

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