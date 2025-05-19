Это был нежный образ: Дженнифер Лоуренс надела на фотоколл наряд от Dior с вышивкой

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс прибыла во Францию, чтобы презентовать публике фильм «Умри, моя любовь» режиссера Линн Рэмси. В этой картине она сыграла главную роль вместе с Робертом Паттинсоном.

Дженнифер Лоуренс с Робертом Паттинсоном / © Associated Press

На фотоколле к фильму, который состоялся 18 мая, Лоуренс пришла в легком и свободном наряде от Dior из коллекции Pre-Fall 2025. Она носила длинное платье, которое было бежевым сверху, имело длинные рукава и напуск. Юбка же этого наряда имела легкий градиент зеленого на подоле, а также ее украшала вышивка.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер дополнила образ украшениями от Irene Neuwirth, лаконичными босоножками, которые были практически незаметны из-за длины ее платья, а также очками Olivier Peoples.

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Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Также Лоуренс блистала на красной дорожке кинофестиваля. Она продемонстрировала эксклюзивное белое платье от Dior с плиссировкой и шлейфом.

Дженнифер Лоуренс на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press