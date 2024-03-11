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Это был особый костюм: что известно о наряде режиссера Мстислава Чернова на "Оскаре"

Это был особый костюм: что известно о наряде режиссера Мстислава Чернова на "Оскаре"

Мстислав Чернов / Фото: Getty Images

Создатель лучшего документального фильма года выбрал для красной дорожки костюм от украинского бренда.

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения премии "Оскар".

Это мероприятие стало для Украины особенным, ведь впервые за всю историю существования церемонии наша страна получила золотую желанную статуэтку.

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова, созданный Associated Press и Frontline, был удостоен награды в номинации "Лучший документальный фильм".

Мстислав Чернов / © Associated Press
Мстислав Чернов / Фото: Associated Press

На красной дорожке и сцене церемонии Чернов появился в особом костюме-тройке, который для него создал по индивидуальным меркам украинский бренд Indposhiv.

Мстислав Чернов / © Getty Images
Мстислав Чернов / Фото: Getty Images

Наряд был особенным, ведь подкладка в нем выполнена в сине-желтых цветах и с надписью "Свобода".

Костюм Мстислава Чернова на Оскаре / фото: Indposhiv / ©
Костюм Мстислава Чернова на Оскаре / фото: Indposhiv

Поздравляем команду фильма с победой!

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