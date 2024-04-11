Это был повтор: Элизабет Херли призналась, что ее эффектному платью с декольте уже 13 лет

Она произвела впечатление тем, как наряд сидит на ее фигуре спустя столько лет. Выглядела звезда превосходно.

58-летняя британская актриса Элизабет Херли несколько дней назад впечатлила своим эффектным нарядом, который выбрала для премьеры фильма "Строго конфиденциально", снятого ее единственный сын Дамианом Херли.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Элизабет надела тогда длинное платье серого цвета, у которого было глубокое V-образное декольте и тонкие бретельки. Сделан наряд был из двух оттенков блестящей ткани и имел разрез на юбке. Автором этого платья является бренд Versace.

Однако этот наряд не новинка, и ему на самом деле уже 13 лет. Впервые платье Элизабет надела в 2011 году на благотворительный бал в Лондоне. Тогда она была в отношениях со спортсменом Шейном Уорнем, поэтому они посетили тот гала-вечер вместе.

В Instagram актриса написала, что счастлива опять надеть это платье.

Элизабет Херли в 2011 году / Фото: Getty Images

"Уф, еще подходит. Мне нравится находить платья, которые я носила раньше и о которых у меня остались приятные воспоминания, и надевать их снова для чего-то особенного. Впервые я надела это платье Versace в 2011 году на благотворительное мероприятие в Лондоне, а затем снова на прошлой неделе в Нью-Йорке на премьеру "Строго конфиденциально".

Читайте также: