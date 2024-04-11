Это был повтор: Элизабет Херли призналась, что ее эффектному платью с декольте уже 13 лет

Она произвела впечатление тем, как наряд сидит на ее фигуре спустя столько лет. Выглядела звезда превосходно.
58-летняя британская актриса Элизабет Херли несколько дней назад впечатлила своим эффектным нарядом, который выбрала для премьеры фильма "Строго конфиденциально", снятого ее единственный сын Дамианом Херли.
Элизабет надела тогда длинное платье серого цвета, у которого было глубокое V-образное декольте и тонкие бретельки. Сделан наряд был из двух оттенков блестящей ткани и имел разрез на юбке. Автором этого платья является бренд Versace.
Однако этот наряд не новинка, и ему на самом деле уже 13 лет. Впервые платье Элизабет надела в 2011 году на благотворительный бал в Лондоне. Тогда она была в отношениях со спортсменом Шейном Уорнем, поэтому они посетили тот гала-вечер вместе.
В Instagram актриса написала, что счастлива опять надеть это платье.
"Уф, еще подходит. Мне нравится находить платья, которые я носила раньше и о которых у меня остались приятные воспоминания, и надевать их снова для чего-то особенного. Впервые я надела это платье Versace в 2011 году на благотворительное мероприятие в Лондоне, а затем снова на прошлой неделе в Нью-Йорке на премьеру "Строго конфиденциально".
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