Это был смелый выбор: Сидни Суини надела прозрачное серебряное платье с "мокрым" эффектом

Образ девушки в «голом» наряде удивил многих, но актриса уверенно позировала фотографам с широкой улыбкой.

Сидни Суини

Сидни Суини / © Associated Press

28-летняя Сидни Суини, звезда которой засветилась над Голливудом после сериала «Эйфория», прибыла на мероприятие журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес», что прошло в Беверли-Хиллз.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Девушка решила привлечь внимание, акцентировав его на груди. Дело в том, что она надела серебристое платье от бренда Christian Cowan из коллекции весна-лето 2026, которое было полупрозрачным, а бюстгальтер она решила под него не надевать.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Платье подчеркивало изгибы ее фигуры благодаря бежевому корсету, на котором ткань собиралась легкими складками и создавался «мокрый» эффект.

Рукава платья были длиной до локтя, а юбка — длинной и свободной. Образ дополняли также макияж в нюдовой гамме, несколько украшений и новая прическа Сидни — недавно она отрезала длинный волосы в каре.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

На публике актриса появилась без своего новго бойфренда. Недавно стало известно, что у нее роман со Скутером Брауном. Они подтвердили отношения появившись вместе в Нью-Йорке. Новый бойфренд девушки намного старше нее — ему 44 года. Скутер Браун — американский бизнесмен и музыкальный продюсер, который работал с Канье Уэстом, Джастином Бибером, Арианой Гранде и Деми Ловато.

