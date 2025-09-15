Это была лучшая реклама: звезда сериала "Разделение" сделала оригинальный жест на сцене церемонии

Бритт Лауэр / © Associated Press

14 сентября в США состоялась 77-церемония вручения премии «Эмми» и одну из главных наград — «Лучшая женская роль в драматическом сериале» — получила 40-летняя актриса Бритт Лауэр за роль в сериале «Разделение».

Она вышла на сцену в платье огненного цвета от Calvin Klein, которое имело оригинальные складки помятости, но это было сделано брендом специально — модный прием, которые сделал платье более оригинальным.

Носила его Бритт в сочетании с соответствующими туфлями и гламурными украшениями, а ее волосы были собраны в лаконичный хвост.

Но не только наряд актрисы и ее награда привлекли внимание в тот вечер, но и ее оригинальный поступок, который лучше любых слов прорекламировал третий сезон сериала «Разделение». Бритт Лауэр после объявления о своей победе вышла на сцену и произнесла речь, а на бмажке, которую она достала было написано «LET ME OUT» («ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ»).

Это забавный намек на сериал «Разделение», в котором актриса сыграла. Мрачная драма, второй сезон которой только недавно завершился, рассказывает о группе офисных работников, которые согласились на хирургическое разделение своих воспоминаний между рабочими «я» («внутренними») и личной жизнью («внешними»). После операции сознание делится на две отдельные личности, которые заперты в теле одного человека.

Бритт Лауэр якобы иронически намекнула, что одна из личностей ее героини просит, чтобы ее освободили.

Для актриса это была первая награда «Эмми». В своей благодарственной речи Лоуэр сказала: Прежде всего, это привилегия — быть упомянутой рядом с такой невероятной группой артистов. Вау. Я разделяю эту награду со своим героическим актерским составом и съёмочной командой, чья работа вдохновляет мою».

Увидев записку Лоуэр, фанаты сериала «Разделение» были в восторге и оставили много сообщений в социальных сетях, о том, как они были тронуты этой остроумной отсылкой.