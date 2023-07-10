"Это была настоящая фантастика": звезда шпионского экшена "Миссия невыполнима" рассказала о съемках и работе с Томом Крузом

Пэрис – женщина немногословная, но очень опасная. Девушка никому не позволит стать на ее пути, когда она преследует свою добычу по всему миру.

Актерскую карьеру Пом Клементьев начала в родной Франции, но популярность приобрела Богомолица во франшизе "Сторожевые галактики", где девушка сполна смогла проявить свой юмор, талант и харизму. Кроме того, актриса давно занимается боевыми искусствами, поэтому все свои боевые навыки она использует против своего противника Итана Ханта в новой части фильма "Миссия невыполнима".

Вы новичок в команде Миссии. Как вы бы описали свой опыт?

Это была настоящая фантастика! Работать со всей командой, режиссером и Томом – это бесценный опыт. Их подход к съемкам невероятно кинематографичен, а каждая экшнсцена и локации ошеломят вас. Стать частью франшизы было для меня мечтой. До того как меня приняли на роль в фильме, я тренировалась и изучала боевые искусства. Помню, как писала в календаре тренировок "подготовка к Миссии". С одной стороны, я делала это ради развлечения, с другой – таким образом напоминала себе частью каких фильмов хочу быть.

Почему именно "Миссия невіполнима"?

Я всегда была страстной поклонницей франшизы. Первый фильм "Миссии" я посмотрела еще в детстве на черно-белом телевизоре. Несмотря на то, что качество желало лучшего, я была просто в восторге от Итана Ганта, для которого не существовало ничего невозможного. Среди актерского состава там были Жан Рено и Эммануэль Беар и это был первый голливудский фильм, где я увидела актеров французского происхождения. В это время поняла, что французы также могут быть частью американского кино. И, возможно, я тоже когда-нибудь смогу присоединиться к этой истории. Кстати, это одна из причин, почему я начала заниматься боевыми искусствами. Кроме того, меня подкупало еще и то, что в каждом фильме франшизы женщин показывали сильными, независимыми агентками, которые решали проблемы на уровне с мужчинами, а не просто ждали спасения.

Расскажите о Пэрис. Кажется, она настоящий ураган.

Пэрис сотрудничает с персонажем Эсая Моралеса Габриэлем. Она таинственна и загадочна, однако за маской недоступности скрывается глубина характера. А еще он боец. В этом фильме авторы решили демонстрировать боевые стили каждого персонажа на основе способностей актера. Например, я много занималась кикбоксингом, тхэквондо и другими боевыми искусствами, поэтому для меня был разработан боевой стиль, объединяющий все мои умения.

Расскажите, как команда работала над созданием вашего персонажа Пэрис?

На самом деле, это сложная и филигранная работа: команде нужно не только придумать персонажа, но и наполнить его мотивацией, развитием и собственной художественной аркой, которая будет дополнять арки других актеров. Работа над созданием Пэрис требовала привлечения всех командных отделов. Мы много экспериментировали над ее прической, макияжем и одеждой. Мы работали над ее физическими характеристиками и поведением. Для меня это был невероятно увлекательный опыт и я не уверена, что другой режиссер смог бы добиться подобного результата.

Как вам работалось с Томом Крузом?

Том вдохновляет умением каждый день бросать себе вызов. Он настоящий трудоголик и невероятно щедрый человек, как на экране, так и вне его. Хотя он настоящая звезда фильма, он всегда готов помочь, подсказать и дать совет. А еще он умеет сделать так, чтобы другие актеры рядом с ним сияли на экране.

Почему Кристофер Маккворри – лучший режиссер для этой франшизы?

Маккворри – провидец. Он так хорошо умеет работать со сценарием, динамикой, экшном. Так же усердно он укладывается и в диалоги между героями, и подход к съемке каждой сцены и композиции кадра. Он умеет заставить актеров показать эмоции без слов только чистой физикой. Каждый персонаж его фильма особенный, и у каждого свои сильные стороны. Благодаря работе с ним я многому научилась.

Где вы искали вдохновение, когда готовились к роли Пэрис?

Меня вдохновляли разнообразные животные и птицы, вот к примеру китоголов ряда аистообразных. Я посмотрела множество видео с ними, чтобы понять их движения, поведение и т.д. Поскольку роль также требовала немало физики, я много тренировалась с тренером и занималась пилатесом, чтобы развить гибкость и предотвратить травмы. А еще я научилась сразиться на мечах и это так круто.

Чего ждать зрителям от этой части "Миссии"?

Ожидайте настоящего взрыва мозга. В фильме вы увидите невероятное количество экшна и потрясающих боев. Чего только стоит автомобильная погоня в Риме. На этот раз звучание фильма вышло другим – есть в этой части что-то мистическое и пугающее. Но также будет много юмора и трогательных моментов.

Какая ваша любимая сцена в фильме?

В фильме много замечательных сцен, но моя любимая – сцена в Венеции. Мы почти год тренировались над постановкой. Было сложно снимать из-за узкого переулка, а это означало, что нам нужно грамотно подойти к движениям и размещению камер. Вместо ширины мы работали с длиной, чтобы сделать сцену боя уникальной.

Что бы вы сказали другим актерам, которые могут присоединиться к франшизе в будущем?

Это невероятно увлекательный и уникальный опыт во главе с Томом и Кристофером, которые умеют вдохновлять как никто. А еще будьте готовы, что и сами захотите научиться прыгать с парашютом.

Напомним, Пом Клементьев на премьерный показ фильма "Миссия невыполнима" в Лондоне появилась в ассиметричном черном платье от Prada, которое спереди было коротким, а сзади имела шлейф, бант на ягодицах и обнаженную спину до копчика.

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