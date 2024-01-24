Это была не ткань: Дженнифер Лопес рассказала, в чем особенность ее белой накидки от Schiaparelli

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес произвела фурор в Париже во время Недели высокой моды. Она посетила показ Модного дома Schiaparelli, где креативный директор бренда - дизайнер Дэниел Розберри - презентовал публике коллекцию весна-лето 2024.

Дженнифер появилась на показе в трикотажной водолазке с аппликацией, которую она сочетала с плотными черными лосинами. Талию звезды украшал широкий ремень с пряжкой.

Главным акцентом в этом наряде стала накидка, которая была белой, объемной, с длинными рукавами и без застежек. Накидка была полностью расшита вручную лепестками настоящих цветов.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Об эксклюзивности накидки Лопес сама рассказала в своем Instagram. По словам звезды, ее пальто сделана из 7 тысяч настоящих лепестков роз, сохраняемых свежими и живыми благодаря сахарной воде, также известной как нектар колибри.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

На спине у ее роскошного пальто была еще и серебряная вышивка сделанная мастерами из Lesage.

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