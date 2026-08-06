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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
514
Время на прочтение
1 мин

Это была самая причудливая сумка, которую вы только могли видеть: 70-летняя Джина Дэвис поразила всех этим аксессуаром

Звезда дополнила образ вещью, которую точно никто не ожидал увидеть.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Джина Дэвис

Джина Дэвис / © Getty Images

На премьере комедии «Неправильные девушки» в Лос-Анджелесе известная актриса продемонстрировала образ, который привел всех в восторг. В свои 70 лет Джина Дэвис продемонстрировала прекрасную фигуру и невероятно молодой вид, доказав, что для неё время как будто остановилось.

Актриса предпочла смелый образ вместо классического: она прошла по красной дорожке в ярком оранжевом мини-платье с деталями в виде листьев и асимметричным кроем.

Джина Дэвис / © Getty Images

Джина Дэвис / © Getty Images

Но Джина решила также придать этому яркому и летнему образу совершенно неожиданный модный поворот — она надела массивные черные кожаные ботильоны, украшенные толстой серебряной цепочкой, а также дополнила образ сумкой в форме большой оранжевой рыбы.

Эта причудливая, но, безусловно, забавная деталь идеально сочеталась с цветом платья и стала сенсацией мероприятия. Актриса затмила всех остальных гостей.

Джина Дэвис / © Getty Images

Джина Дэвис / © Getty Images

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