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- Шоу-бизнес
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Это была самая причудливая сумка, которую вы только могли видеть: 70-летняя Джина Дэвис поразила всех этим аксессуаром
Звезда дополнила образ вещью, которую точно никто не ожидал увидеть.
На премьере комедии «Неправильные девушки» в Лос-Анджелесе известная актриса продемонстрировала образ, который привел всех в восторг. В свои 70 лет Джина Дэвис продемонстрировала прекрасную фигуру и невероятно молодой вид, доказав, что для неё время как будто остановилось.
Актриса предпочла смелый образ вместо классического: она прошла по красной дорожке в ярком оранжевом мини-платье с деталями в виде листьев и асимметричным кроем.
Но Джина решила также придать этому яркому и летнему образу совершенно неожиданный модный поворот — она надела массивные черные кожаные ботильоны, украшенные толстой серебряной цепочкой, а также дополнила образ сумкой в форме большой оранжевой рыбы.
Эта причудливая, но, безусловно, забавная деталь идеально сочеталась с цветом платья и стала сенсацией мероприятия. Актриса затмила всех остальных гостей.