"Это было больно": фаворитка зрителей Ирочка прокомментировала свой вылет из проекта за шаг до финала "Холостяка-14"

Вчера, 26 декабря, состоялся десятый выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». За шаг до финального выбора главный герой Тарас Цимбалюк попрощался с 26-летней моделью Ириной Пономаренко, которая была фавориткой большинства зрителей.

После этого Ирина опубликовала в Instagram фото своего нежного образа, в котором она получила от холостяка розу в прошлом выпуске. На девушке было белое платье-жакет, украшенное белыми перьями-боа.

Ирина также прокомментировала свой вылет из проекта.

«Конечно, это было больно. Есть вещи, о которых не хочется говорить. Этот проект сделал меня сильнее. Я еще больше поверила в себя и, глядя на себя с экрана, я себя уважаю. Только я знаю все те моменты за кадром, и они навсегда останутся в моем сердце», — написала девушка.

Пономаренко отметила, что над шоу работают харизматичные и сильные люди, которым она благодарна за все. Она также добавила, что благодаря им и проекту она увидела себя со всех сторон и убедилась в том, что она сильная.

«Проект действительно раскрыл меня, раскрыл мои грани, привил мне новые увлечения. Оказывается, я обожаю экстрим и черпаю оттуда вдохновение и энергию.

А шляпка и позывной «Ира шляпа» — и благодаря этому все знали, что это именно я. Помню, как девушки пытались рассмотреть мое лицо, а я сидела в засаде. И как они разочаровались, что под шляпкой именно я, а не кикимора. Спасибо вам за эту возможность увидеть себя настоящую», — подытожила Ирина.