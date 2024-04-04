Это было до Брэда Питта: три романа Анджелины Джоли, о которых вы не знали

У оскароносной актрисы была бурная молодость, и ее романы часто становились поводом для обсуждений.

С актером Брэдом Питтом у голливудской звезды Анджелины Джоли был бурный роман, который активно обсуждался в прессе. Пару обожали и считали одной из самых красивых. В браке у Джоли и Питта родилось трое детей, и еще троих они усыновили, в прессе их прозвали "Бранджелиной", объединив их имена. Однако брак не был счастливым и завершился громким разводом и делением имущества.

Но до этих отношений у Анджелины было еще несколько романов, которые очень активно обсуждались и о некоторых из них вы наверняка не слышали.

Джоли встречалась с моделью и актрисой Дженни Симидзу американо-японского происхождения. Девушки вместе снимались в фильме "Ложный огонь". Их совместных снимков нет, но Джоли сама говорила, что была в отношениях с Дженни. Они встречались несколько лет.

Дженни Шимицу / Фото: Getty Images

Во время съемок фильма 1995 года "Хакеры" у Джоли завязался роман с актером Джонни Ли Миллером. Они начали встречаться, и в марте 1996 года поженились. На свою свадьбу она пришла в черных резиновых штанах и белой футболке, на которой написала имя жениха. Хотя отношения закончились в следующем году, Джоли осталась в хороших отношениях с Миллером. Известно, что развод инициировала Джоли, и в феврале 1999 года он был завершен.

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер / Фото: Getty Images

После двухмесячных ухаживаний Джоли вышла замуж за актера Билли Боба Торнтона 5 мая 2000 года в Лас-Вегасе. Роман пары очень интересовал общественность, а все из-за того, что они часто довольно откровенно вели себя на публике и говорили о своей страсти и жестах любви. Они внезапно расстались в 2002 году, но развод был завершен 27 мая 2003 года.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон / Фото: Getty Images

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