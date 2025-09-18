Это было ее тайное послание: объясняем символизм фиолетовой шляпы Мелания Трамп

Мелания Трамп в Великобритании / © Associated Press

В первый день свое встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой в Великобритании, первая леди США Мелания Трамп выбрала образ от Модного дома Dior, который был дополнен фиолетовой фетровой шляпой с широкими полями от этого же бренда. Многих развеселил тот факт, что шляпа скрывала лицо Мелании и некоторые фотографии с ней выглядели довольно комично, но надела ее она, скорее всего, не спроста.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

На самом деле, аксессуар первой леди был тщательно подобран, как и его цвет. Многие поклонники королевское семьи отметили, что оттенок шляпки, вероятно, должен был отдать дань уважения королевской семье. Фиолетовый цвет на протяжении веков ассоциировался с монархией и властью.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года многочисленные памятники и достопримечательности по всему миру были подсвечены именно этим цветом. Также фиолетовый был заметен во всех деталях коронации Елизаветы II в 1953 году, от приглашений до оформления сцены в Вестминстерском аббатстве.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп тоже надел галстук фиолетового цвета, чтобы быть с женой в одном стиле.

Дональд Трамп / © Associated Press

Было это намеренным выбором цвета или просто совпадением — не известно, ведь иногда синие занавески — это просто синие занавески.