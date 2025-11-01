- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
Это было эффектно: Амелия Грей надела совершенно прозрачное платье и вышла в свет с мамой-звездой
Nepo baby — дочь актера Гарри Хэмлина и актрисы Лизы Ринны — вышла в свет и произвела фурор.
Американская модель Амелия Грэй сяяла в абсолютно прозрачном черном платье-сетке, усыпанном кристаллами. Такой наряд она надела на открытие выставки Swarovski в Лос-Анджелесе. Этим нарядом 24-летняя девушка привлекла всеобщее внимание, поскольку из-под него просвечивались черные стринги.
Также Амелия дополнила свой образ высокой прической в стиле выпускницы, туфлями с открытым носком и множеством массивных украшений с камнями. А чтобы не показывать больше, чем надо, модель заклеила грудь специальными силиконовыми накладками.
Компанию на мероприятии Амелии составила ее мама — актриса и телеведущая Лиза Ринна. 62-летняя женщина выглядела сногсшибательно в обтягивающем черном платье с вырезами по бокам.
Как и ее дочь, Лиза дополнила наряд множеством украшений с камнями, а также объемной прической и ярким макияжем.
Напомним, что Амелия недавно дебютировала на показе мод Victoria’s Secret. Девушка вышла на подиум в самом дерзком луке шоу — в мини платье с красными стрингами.