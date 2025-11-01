Это было эффектно: Амелия Грей надела совершенно прозрачное платье и вышла в свет с мамой-звездой

Амелия Грэй / © Getty Images

Американская модель Амелия Грэй сяяла в абсолютно прозрачном черном платье-сетке, усыпанном кристаллами. Такой наряд она надела на открытие выставки Swarovski в Лос-Анджелесе. Этим нарядом 24-летняя девушка привлекла всеобщее внимание, поскольку из-под него просвечивались черные стринги.

Также Амелия дополнила свой образ высокой прической в стиле выпускницы, туфлями с открытым носком и множеством массивных украшений с камнями. А чтобы не показывать больше, чем надо, модель заклеила грудь специальными силиконовыми накладками.

Амелия Грэй / © Getty Images

Компанию на мероприятии Амелии составила ее мама — актриса и телеведущая Лиза Ринна. 62-летняя женщина выглядела сногсшибательно в обтягивающем черном платье с вырезами по бокам.

Как и ее дочь, Лиза дополнила наряд множеством украшений с камнями, а также объемной прической и ярким макияжем.

Амелия Грэй и Лиза Ринна / © Getty Images

Напомним, что Амелия недавно дебютировала на показе мод Victoria’s Secret. Девушка вышла на подиум в самом дерзком луке шоу — в мини платье с красными стрингами.

Амелия Грэй на Victoria’s Secret / © Getty Images