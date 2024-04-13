Это было эффектно и стильно: Шакира вышла на сцену в луке от дизайнера Наталии Феднер

В городе Индио в Калифорнии стартовал музыкальный фестиваль Coachella и одной из тех, кто на нем выступила была певица Шакира. Звезда исполнила свой недавний хит BZRP Music Sessions, Vol. 53, посвященный скандальному расставанию с футболистом Жераром Пике, и песню La Fuerte.

Шакира / Фото: Associated Press

На сцену Шакира вышла в эффектном мини-платье от дизайнера Наталии Феднер, которая родилась и первые годы своей жизни провела в Украине. Женщина родом из Черновцов, о чем часто вспоминает в своих многочисленных интервью.

Наталия создает сложные вязаные наряды, а также из металлических цепочек в технике под названием Stretch Metal. Конкретно это платье для певицы было разработано на заказ и сделано из окрашенного шелкового шифона и декорировано тонкими цепочками.

Шакира / Фото: Associated Press

У платья было много дырок и бахромы. Дополняли наряд нарукавник сделанный в такой же технике и гетры.

Шакира / Фото: Associated Press

Но это не впервые Шакира надевает лук от Наталии, поскольку также в сексуальном "голом" платье-сетке от дизайнера она появилась в своем клипе на песню Copa Vacía.

Шакира / Фото: Инстаграм Шакиры

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