Шоу-бизнес
240
1 мин

Это было эффектно: MONATIK и JAMALA устроили зажигательные танцы в VIP-зоне на концерте во Дворце спорта

Звездные коллеги вызвали бурные овации импровизированными танцами.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
MONATIK и JAMALA

На днях MONATIK выступил в Киеве с масштабным шоу "Так вмієш лиш ти" во Дворце спорта. Артист подарил своим поклонникам настоящий праздник музыки с безудержной энергетикой, невероятной хореографией, спецэффектами и множеством дуэтов.

