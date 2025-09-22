- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
Это было эффектно: MONATIK и JAMALA устроили зажигательные танцы в VIP-зоне на концерте во Дворце спорта
Звездные коллеги вызвали бурные овации импровизированными танцами.
На днях MONATIK выступил в Киеве с масштабным шоу "Так вмієш лиш ти" во Дворце спорта. Артист подарил своим поклонникам настоящий праздник музыки с безудержной энергетикой, невероятной хореографией, спецэффектами и множеством дуэтов.
Во время исполнения своего хита "Мокра" Дима Монатик зашел в VIP-зону, где собрались его звездные друзья. Артист продолжал петь и в этот момент к нему присоединилась JAMALA, которая сидела в первом ряду. Артистка начала энергично танцевать вместе с MONATIK. Получился зажигательный импровизированный дуэт, который вызвал громкие овации присутствующих.