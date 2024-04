Это было эксклюзивное платье: Селин Дион рассказала о наряде, в котором получила "Оскар"

Селин Дион - одна из самых известных и талантливых певица нашего времени, которая исполнила одну из культовых песен всех времен - My Heart Will Go On - главный саундтрек к фильму "Титаник". В 1998 году этот фильм был номинирован практически во всех категориях на церемонии "Оскар" и одной из них была номинация за лучшую песню.

Селин Дион в тот вечер унесла домой золотую статуэтку, а также продемонстрировала безупречный наряд. В интервью изданию Vogue певица рассказала, что ее платье было в тот вечер эксклюзивным.

Создал наряд для Селин бренд Michael Kors. По ее просьбе платье сделали водолазкой и насыщенного синего цвета. Он был полностью однотонным и имел только длинный шлейф. Украсила певица тогда свой наряд только ожерельем-подвеской "Сердце океана" созданной Asprey & Garrard. Это украшение было копией того, которое носила главная героиня "Титаника".

Селин Дион / Фото: Getty Images

В этом синем платье она безупречно исполнила свой хит в тот вечер.

Но что интересно, на красной дорожке Дион появилась в другом наряде, который дополнила стеганым пальто. Этот образ также дополняло ожерелье.

Селин Дион / Фото: Getty Images

