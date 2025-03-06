Это было экстравагантно: Милли Бобби Браун попала под прицел фотографам у леопардовом луке

21-летняя актриса Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови попали под прицел папарацци в Лондоне. На этом снимке пара покидает отель Langham перед промо-акцией нового фильма "Электрический штат", в котором актриса сыграла главную роль.

Выбрала Милли довольно экстравагантный наряд, который полностью состоял из вещей в леопардовый принт. Девушка сочетала платье-тренч, шляпку-таблетку, колготки и массивные туфли на каблуках. Также она надела очки, золотые серьги и завершила образ зонтом, который тоже был в этот принт.

Милли Бобби Браун в 2025 году / Фото: Getty Images

Этот образ актрисы напомнил наряд ее коллеги - Ани Тейлор-Джой, которая тоже носила шляпку-таблетку в леопардовый принт на мероприятии, но в 2021 году. Тогда также на ней был фиолетовый костюм.

Аня Тейлор-Джой в 2021 году / Фото: Associated Press

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