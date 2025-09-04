ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Шоу-бизнес
157
1 мин

Это было элегантно: 60-летняя актриса Джоэли Ричардсон произвела фурор красным нарядом

Образ актрисы полностью соответствовал тематике мероприятия и очень шел ей.

Юлия Каранковская
Джоэли Ричардсон

Джоэли Ричардсон / © Associated Press

В Лондоне состоялась премьера фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» и гостьей мероприятия стала актриса Джоэли Ричардсон, которая в нем появится в роли леди Питерсфилд.

Джоэли Ричардсон / © Associated Press

Джоэли Ричардсон / © Associated Press

60-летняя звезда вышла на красную дорожку в потрясающем красном платье из плотной атласной ткани и классического дизайна и фасона. У платья были рукава три четверти, тонкий пояс на талии, вырез «лодочка» и пышная юбка с длинным шлейфом со складками.

Джоэли Ричардсон / © Associated Press

Джоэли Ричардсон / © Associated Press

Джоэли дополнила наряд элегантной прической, ярким макияжем и золотыми украшениями — массивными серьгами и кольцами. А вот в ее руке можно было увидеть оригинальную сумку с короткой ручкой, которая была полностью расшита камнями, бисером и бусинами.

Джоэли Ричардсон / © Associated Press

Джоэли Ричардсон / © Associated Press

157
