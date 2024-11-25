Это было феерично: DOROFEEVA с аншлагом выступила во Дворце Спорта и анонсировала еще один концерт

На сольном шоу артистки собрали 2,9 миллиона гривен в помощь нашим военным.
DOROFEEVA 22 ноября собрала с аншлагом свой первый Дворец спорта. Это масштабное шоу подытожило ее осенний концертный тур HEARTBEAT.
Зрители увидели перед собой сцену, превратившуюся в комнату с потолком и стенами-экранами.
"Это мое пространство. Пространство свободы. Где я чувствую себя в безопасности. Сегодня я приглашаю вас к нему…" – так артистка в начале шоу пригласила почувствовать свой HEARTBEAT десятитысячную аудиторию.
Эта комната – это не только фон, это визуальный личный мир Нади, сменявшийся под каждую песню, как отражение ее эмоций и состояния души. Каждая деталь работала на то, чтобы зритель не просто наблюдал, а погружался в эти истории.
"Мой первый Дворец спорта! До сих пор не могу отойти! Читаю комментарии, отзывы, вижу тиктоки – вижу, что людям было хорошо, и это самое большое счастье для меня. Во время концерта я тоже это чувствовала, когда видела счастливые глаза зрителей. Я очень переживала, чтобы в этот день не было тревог или обстрелов – к сожалению, сейчас все концерты воспринимаются через эту призму. Очень радуюсь, что нам все удалось", – поделилась первыми эмоциями DOROFEEVA.
"В этом концерте Надя разрушает четвертую стену своего мира, чтобы впустить зрителя в него. Она ничего больше не скрывает… все ее творчество, все что ее вдохновляет, то, чем она живет и что любит, полностью открыто для зрителя. Потому что зритель большая часть этого мира… без него не существовало бы и ее", – рассказала режиссерская команда шоу.
Предлагаем рассмотреть, из чего построена "комната" DOROFEEVA:
Фундамент концертного шоу – песни: микс хитов и не менее популярных песен из нового альбома HEARTBEAT, которым зал громко подпевал и снимал сценические номера на смартфоны.
В этот вечер прозвучали: знаковый сингл программы – "Хартбіт", "вотсап" – который певица посвятила нашим военнопленным и их семьям, присутствовавшим в зале, пронзительная "Колискова 2022" – впервые в сопровождении хора вокалисток и разрывной игрой певицы на барабане в финале, "Нехай пишуть" – с комментариями хейтеров на большом экране и "Щоб не було" – с видеовоспоминаниями из личного архива артистки, "Ритми" – в неожиданной сольной рок-версии, народный хит "Думи", "Спитай у чата джипіті" – песня из нового альбома, которая уже приобрела большую популярность на стримингах …
И целых три "на бис": зрители были в восторге от появления на сцене POSITIFF (партнер из группы "Время и Стекло") на песне "Дим", озарили дворец фонариками на песне "Гість" и еще раз зажгли под финальный "Хартбіт".
По секрету расскажем, что на один из треков нового альбома вскоре выйдет концертный клип.
Поскольку DOROFEEVA всегда поддерживает новых талантливых музыкантов и любит музыкальные эксперименты, она пригласила выступить с ней на сцене: рэппера Otoy – вместе они согрели большой зал фитом "Спекотно", музыкантов Jockii druce и Badwor7h, впервые выступивших во Дворце спорта с мощной коллаборацией "журба", киевского саксофониста Andrii Barmalii, умиляющего и саму DOROFEEVA, и тысячи зрителей своим музыкальным перфомансом на песне "вотсап".
Появления стримера Миши Лебиги (LEBIGA), партнера по народному хитовому дуэту "А я все плакала", аудитория ждала последние полгода, но он удивил всех своим появлением на одном из секторов и речью в своем стиле: "Любитесь, целуйтесь, обнимайтесь, поддерживайте друг друга. Ибо мы все, что у нас есть"
Ждали и появления POSITIFF, который не был заявлен на концерт, но вышел на сцену вместе с DOROFEEVA "на бис", чтобы спеть одну из самых популярных до сих пор самых любимых слушателями песню группы "Время и Стекло" – "Дим".
Конечно, без возможности помочь ВСУ гостей шоу не оставили. Перед началом концерта артистка открыла дружескую банку, чтобы поддержать совместный 50-миллионный сбор Monobank и Благотворительного фонда Сергея Притулы на дроны Mavic 3T для наших военных.
Ведущий благотворительной части концерта Женя Янович познакомил собравшихся со специальными лотами от Нади, которые затем разыграли среди всех, кто донатил любую сумму на сбор. В конце концерта победители получили подарки: первый винил DOROFEEVA "Сенси" с ее автографом; кепку Feeling your heartbeat – эксклюзивную, как у самой Нади в одном из номеров концерта, и куртку Миши Лебиги из легендарного клипа "А я все плакала".
А за донат от 222 грн зрители могли отправить сообщения на экраны Дворца спорта, которые увидели 10 тысяч человек.
Вспомнили и о "тех самых ушах Дорофеевой", которые в прошлом году приобрели на благотворительном аукционе за 2 млн грн.
В рамках сольного шоу собрали 2,9 миллиона гривен.
В финале чувствовалось, что зрителям так понравилось находиться в этой сценической комнате вместе с DOROFEEVA, что они не прочь посетить ее еще раз. И такая возможность у них будет, ведь во время шоу артистка озвучила дату второго концерта во Дворце спорта – Киев снова почувствует HEARTBEAT 12 апреля 2025 года.
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