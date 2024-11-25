Это было феерично: DOROFEEVA с аншлагом выступила во Дворце Спорта и анонсировала еще один концерт

DOROFEEVA 22 ноября собрала с аншлагом свой первый Дворец спорта. Это масштабное шоу подытожило ее осенний концертный тур HEARTBEAT.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Зрители увидели перед собой сцену, превратившуюся в комнату с потолком и стенами-экранами.

"Это мое пространство. Пространство свободы. Где я чувствую себя в безопасности. Сегодня я приглашаю вас к нему…" – так артистка в начале шоу пригласила почувствовать свой HEARTBEAT десятитысячную аудиторию.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Эта комната – это не только фон, это визуальный личный мир Нади, сменявшийся под каждую песню, как отражение ее эмоций и состояния души. Каждая деталь работала на то, чтобы зритель не просто наблюдал, а погружался в эти истории.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

"Мой первый Дворец спорта! До сих пор не могу отойти! Читаю комментарии, отзывы, вижу тиктоки – вижу, что людям было хорошо, и это самое большое счастье для меня. Во время концерта я тоже это чувствовала, когда видела счастливые глаза зрителей. Я очень переживала, чтобы в этот день не было тревог или обстрелов – к сожалению, сейчас все концерты воспринимаются через эту призму. Очень радуюсь, что нам все удалось", – поделилась первыми эмоциями DOROFEEVA.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

"В этом концерте Надя разрушает четвертую стену своего мира, чтобы впустить зрителя в него. Она ничего больше не скрывает… все ее творчество, все что ее вдохновляет, то, чем она живет и что любит, полностью открыто для зрителя. Потому что зритель большая часть этого мира… без него не существовало бы и ее", – рассказала режиссерская команда шоу.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Предлагаем рассмотреть, из чего построена "комната" DOROFEEVA:

Фундамент концертного шоу – песни: микс хитов и не менее популярных песен из нового альбома HEARTBEAT, которым зал громко подпевал и снимал сценические номера на смартфоны.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

В этот вечер прозвучали: знаковый сингл программы – "Хартбіт", "вотсап" – который певица посвятила нашим военнопленным и их семьям, присутствовавшим в зале, пронзительная "Колискова 2022" – впервые в сопровождении хора вокалисток и разрывной игрой певицы на барабане в финале, "Нехай пишуть" – с комментариями хейтеров на большом экране и "Щоб не було" – с видеовоспоминаниями из личного архива артистки, "Ритми" – в неожиданной сольной рок-версии, народный хит "Думи", "Спитай у чата джипіті" – песня из нового альбома, которая уже приобрела большую популярность на стримингах …

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

И целых три "на бис": зрители были в восторге от появления на сцене POSITIFF (партнер из группы "Время и Стекло") на песне "Дим", озарили дворец фонариками на песне "Гість" и еще раз зажгли под финальный "Хартбіт".

По секрету расскажем, что на один из треков нового альбома вскоре выйдет концертный клип.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Поскольку DOROFEEVA всегда поддерживает новых талантливых музыкантов и любит музыкальные эксперименты, она пригласила выступить с ней на сцене: рэппера Otoy – вместе они согрели большой зал фитом "Спекотно", музыкантов Jockii druce и Badwor7h, впервые выступивших во Дворце спорта с мощной коллаборацией "журба", киевского саксофониста Andrii Barmalii, умиляющего и саму DOROFEEVA, и тысячи зрителей своим музыкальным перфомансом на песне "вотсап".

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Появления стримера Миши Лебиги (LEBIGA), партнера по народному хитовому дуэту "А я все плакала", аудитория ждала последние полгода, но он удивил всех своим появлением на одном из секторов и речью в своем стиле: "Любитесь, целуйтесь, обнимайтесь, поддерживайте друг друга. Ибо мы все, что у нас есть"

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Ждали и появления POSITIFF, который не был заявлен на концерт, но вышел на сцену вместе с DOROFEEVA "на бис", чтобы спеть одну из самых популярных до сих пор самых любимых слушателями песню группы "Время и Стекло" – "Дим".

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Конечно, без возможности помочь ВСУ гостей шоу не оставили. Перед началом концерта артистка открыла дружескую банку, чтобы поддержать совместный 50-миллионный сбор Monobank и Благотворительного фонда Сергея Притулы на дроны Mavic 3T для наших военных.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Ведущий благотворительной части концерта Женя Янович познакомил собравшихся со специальными лотами от Нади, которые затем разыграли среди всех, кто донатил любую сумму на сбор. В конце концерта победители получили подарки: первый винил DOROFEEVA "Сенси" с ее автографом; кепку Feeling your heartbeat – эксклюзивную, как у самой Нади в одном из номеров концерта, и куртку Миши Лебиги из легендарного клипа "А я все плакала".

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

А за донат от 222 грн зрители могли отправить сообщения на экраны Дворца спорта, которые увидели 10 тысяч человек.

Вспомнили и о "тех самых ушах Дорофеевой", которые в прошлом году приобрели на благотворительном аукционе за 2 млн грн.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

В рамках сольного шоу собрали 2,9 миллиона гривен.

В финале чувствовалось, что зрителям так понравилось находиться в этой сценической комнате вместе с DOROFEEVA, что они не прочь посетить ее еще раз. И такая возможность у них будет, ведь во время шоу артистка озвучила дату второго концерта во Дворце спорта – Киев снова почувствует HEARTBEAT 12 апреля 2025 года.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковский

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