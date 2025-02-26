Это было феерично: Наоми Кэмпбелл продефилировала на Неделе моды в Милане в кожаном боди

Бренд Dsquared2 отпраздновал свое 30-летие шумным показом, но главной звездой шоу стала роскошная супермодель.

В Милане 25 февраля стартовала Неделя моды, которая продлится до 3 марта. В рамках этого мероприятия состоялся показ бренда Dsquared2, который презентовал коллекцию женская одежда осень-зима 2025-2026.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Звездой показала стала супермодель Наоми Кэмпбелл, которая закрывала шоу, продемонстрировав на подиуме при этом эффектный наряд из кожи.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

На 54-летней женщине было черное боди с рукавами, шнуровками и молнией. Носила этот наряд она с сапогами-чулками, которые эффектно подчеркивали ее длинные ноги и фигуру.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Также супермодель 90-х надела парик с объемными и длинными волосами длиной до талии, который идеально вписался в этот байкерский образ.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Бренд Dsquared2, основанный канадскими близнецами Дином и Дэном Кейтенами, может похвастаться многими интересными модными идеями с использованием денима, кожи, и других популярных материалов.

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