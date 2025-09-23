Это было гламурно и элегантно: Эмили Блант пришла на презентацию фильма в длинном платье со шлейфом

Эмили Блант / © Getty Images

Реклама

Эмили Блант просто сияла, когда появилась на презентации фильма «Непокоримый» в Берлине. Актриса надела роскошное и необычное платье от бренда David Koma, которое включало два цвета — черный и бежевый.

Наряд был интересного дизайна, ведь бретелек у него было аж четыре, а лиф оформлен как будто на платье еще надето бюстье. Также часть наряда была расшита пайетками в цвет, а юбка-русалка со шлейфом выполнена из фатина. Образ Эмили дополнила также украшениями от Tiffany & Co., обувью Jimmy Choo, а также сияющим макияжем и высокой прической-пучком.

Эмили Блант / © Getty Images

Напомним, что премьере фильма состоялась в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля в Италии. В тот день Эмили появилась на красной дорожке в гламурном прямом длинном платье от Tamara Ralph со стразами из коллекции осень-зима 2025.

Реклама

Эмили Блант / © Associated Press