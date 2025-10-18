ТСН в социальных сетях

54
1 мин

Это было гламурно и празднично: Приянка Чопра появилась на вечеринке в гламурном красном платье

Актриса позировала в захватывающем платье из коллекции AURA осень-зима 2024.

Приянка Чопра

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра посетила вечеринку в Лондоне, которая проводилась в отеле The Dorchester. Актриса стала звездой вечера в своем роскошном и гламурном вечернем платье от бренда Rahul Mishra.

Наряд был насыщенного красного цвета, а также расшит кристаллами, бисером и пайетками по всей длине. Декольте у платья оформлено в виде сердца, а одна бретелька была плавно переходила в драпировку на корсете и превращалась в легкую и длинную полупрозрачную юбку со шлейфом.

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянке очень шел этот образ. Платье ее украшало и выглядело празднично. Струящиеся драпировки платья, яркая красная помада и бриллиантовые украшения — это был мастер-класс по гламуру, который полностью соответствует ее глобальному стилю.

