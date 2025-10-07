ТСН в социальных сетях

152
1 мин

Это было готично и элегантно: Энн Хэтэуэй посетила показ Balenciaga в Париже

Звезда выбрала необычный образ, который привлек много внимания.

Юлия Каранковская
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Между съемками в фильме «Дьявол носит Prada 2» актриса Энн Хэтэуэй решила отправится в Париж. Звезда посетила показ новой коллекции Модного дома Balenciaga, во время которой новый креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли презентовал коллекцию весна-лето 2026.

Энн нарядилась для шоу во все черное. Ее образ был элегантным и с готической рок-эстетикой, ведь на футболке был и шлейф, и принт. Также наряд актриса дополнила черными кожаными оперными перчатками, а также надела брюки и остроносые туфли. Гламура и шика наряду добавляли украшения с бриллиантами от Bvlgari и прическа на один бок с легкими волнами.

Энн Хэтэуэй в Париже / © Getty Images

Энн Хэтэуэй в Париже / © Getty Images

Также на показ бренда, чтобы поддержать Пиччоли, совершенно неожиданно прибыла Меган Маркл. Супруга принца Гарри на показ приехала в сшитом специально на заказ молочно-белом костюме с накидкой от Balenciaga и черных туфлях-лодочках на каблуках.

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Образы актрисы Энн Хэтэуэй (19 фото)

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

152
