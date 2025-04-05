Это было красиво: 50-летняя звезда "Белого лотоса" Лесли Бибб в красном платье блистала на премьере

Лесли Бибб / © Getty Images

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Лесли Бибб, которая стала главной звездой третьего сезона сериала «Белый лотос», посетила премьеру еще одного проекта HBO — презентацию второго сезона сериала «Последние из нас». Мероприятие прошло в Сиднее, Австралия, а она появилась перед фотографами в фотозоне в обтягивающем платье насыщенного красного цвета.

Наряд Лесли был от бренда Mugler. Он был украшен складками по всей длине, имел длинные рукава и воротник-стойку. Подол у платья был ассиметричным. Образ актриса дополнила красными туфлями и серьгами с бриллиантами.

Лесли Бибб / © Getty Images

Среди гостей мероприятия также появился актер Патрик Шварценеггер, который является и сыном актера, культуриста и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Он вышел на красную дорожку в наряде от Versace, который включал всего два цвета — коричневый и голубой.

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Патрик Шварценеггер / © Getty Images