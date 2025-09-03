Это было красиво: "Мисс Франция" посетила кинофестиваль в платье от украинского бренда

Ирис Миттенар / © Getty Images

Ирис Миттенар — победительница национального конкурса красоты «Мисс Франция-2016» и международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2016» — появилась среди гостей Венецианского кинофестиваля. Звезда пришла на премьеру фильма «Никакого выбора» — южнокорейского триллера режиссера Пак Чхан Ука.

Ирис появилась на красной дорожке в роскошном красном платье с широкими бретельками и фигурным декольте от украинского бренда Milla Nova. Наряд идеально сидел на фигуре знаменитости, подчеркивая каждый ее изгиб, а также у него был длинный шлейф и эффектная шнуровка на спине. Модель дополнила наряд украшениями с жемчугом и прической с легкими волнами.

Ирис Миттенар / © Getty Images

Также украинский бренд на этот кинофестиваль надела Леони Ханне — немецкий блогер, модель и инфлюэнсер. Она появилась на красной дорожке в сногсшибательном платье-бюстье от украинского бренда WONÁ Concept из шелка оттенка айвори, которое имело асимметричный объемный подол, много складок на юбке и драпировку на корсете.

Леони Ханне / © Associated Press

