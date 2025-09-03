ТСН в социальных сетях

Это было красиво: "Мисс Франция" посетила кинофестиваль в платье от украинского бренда

Французская звезда выглядела сногшибательно.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Ирис Миттенар

Ирис Миттенар / © Getty Images

Ирис Миттенар — победительница национального конкурса красоты «Мисс Франция-2016» и международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2016» — появилась среди гостей Венецианского кинофестиваля. Звезда пришла на премьеру фильма «Никакого выбора» — южнокорейского триллера режиссера Пак Чхан Ука.

Ирис появилась на красной дорожке в роскошном красном платье с широкими бретельками и фигурным декольте от украинского бренда Milla Nova. Наряд идеально сидел на фигуре знаменитости, подчеркивая каждый ее изгиб, а также у него был длинный шлейф и эффектная шнуровка на спине. Модель дополнила наряд украшениями с жемчугом и прической с легкими волнами.

Ирис Миттенар / © Getty Images

Ирис Миттенар / © Getty Images

Также украинский бренд на этот кинофестиваль надела Леони Ханне — немецкий блогер, модель и инфлюэнсер. Она появилась на красной дорожке в сногсшибательном платье-бюстье от украинского бренда WONÁ Concept из шелка оттенка айвори, которое имело асимметричный объемный подол, много складок на юбке и драпировку на корсете.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

