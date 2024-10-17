Это было красиво, но неудобно: какую обувь носили модели Victoria's Secret во время шоу

Не только крылья привлекали внимание на этом шоу, но и босоножки.

После шестилетнего перерыва "ангелы" Victoria's Secret опять вернулись на подиум. В Нью-Йорке состоялось грандиозное Victoria's Secret Fashion Show 2024, где красавицы продемонстрировали роскошное нижнее белье, ночные пеньюары и нежные платья. Многие вещи были декорированы стразами, вышивками аппликациями. Конечно же, важной частью многих луков стали крылья.

Официальным обувным партнером Victoria’s Secret Fashion Show был знаменитый итальянский обувной бренд Rene Caovilla. Гламурные босоножки этой марки узнаваемы из-за их ремешков-пружин и серебристой подошвы. Все модели показа носили именно такую обувь. Она была украшена стразами, камнями, атласом, кристаллами и даже мехом.

Но несмотря на красоту и роскошь, казалось, что дефилировать в этих босоножках не так и удобно девушкам. Ноги в них шатались, а тонкие шпильки были не так и устойчивы.

Обувь моделей Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Getty Images

Обувь моделей Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Обувь моделей Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Обувь моделей Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Стоимость одной такой пары обуви составляет 1 620 евро.

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