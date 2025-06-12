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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

Это было не платье: Эмили Блант посетила благотворительный вечер в стильном луке

Актриса провела 10 июня в Нью-Йорке 19-й ежегодный гала-вечер Американского института заикания.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмили Блант

Эмили Блант / © Getty Images

На этом благотворительном мероприятии 42-летняя Эмили Блант появилась в стильном наряде от бренда Elie Saab из коллекции Pre-Fall 2025. Но когда смотришь на наряд актрисы, может показаться, что на ней длинное платье, но это совсем не так. На самом деле Блант носила костюм, который включал топ и юбку на запах из плиссированной ткани. На плече топ украшала флористическая аппликация.

Этот образ Эмили дополнила роскошными украшениями с камнями, макияжем, а также лаконичной прической-пучкой с собранными в пробор волосами.

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Мероприятие для Блант очень важно, поскольку она сама имела проблемы с заиканием, о чем открыто рассказала.

На красную дорожку Эмили вышла без мужа Джона Красински, но еще совсем недавно актер появился на премьере фильма Фонтан молодости, в котором сыграл с Натали Портман. Мероприятие прошло в Нью-Йорке и Портман появилась на нем в черном мини-платье от Dior.

Натали Портман и муж Эмили Блант — актер Джон Красински / © Associated Press

Натали Портман и муж Эмили Блант — актер Джон Красински / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант и Джон Красински / © Getty Images

Эмили Блант и Джон Красински / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант на премьере фильма / © Getty Images

Эмили Блант на премьере фильма / © Getty Images

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
322
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