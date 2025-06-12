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- Шоу-бизнес
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Это было не платье: Эмили Блант посетила благотворительный вечер в стильном луке
Актриса провела 10 июня в Нью-Йорке 19-й ежегодный гала-вечер Американского института заикания.
На этом благотворительном мероприятии 42-летняя Эмили Блант появилась в стильном наряде от бренда Elie Saab из коллекции Pre-Fall 2025. Но когда смотришь на наряд актрисы, может показаться, что на ней длинное платье, но это совсем не так. На самом деле Блант носила костюм, который включал топ и юбку на запах из плиссированной ткани. На плече топ украшала флористическая аппликация.
Этот образ Эмили дополнила роскошными украшениями с камнями, макияжем, а также лаконичной прической-пучкой с собранными в пробор волосами.
Мероприятие для Блант очень важно, поскольку она сама имела проблемы с заиканием, о чем открыто рассказала.
На красную дорожку Эмили вышла без мужа Джона Красински, но еще совсем недавно актер появился на премьере фильма Фонтан молодости, в котором сыграл с Натали Портман. Мероприятие прошло в Нью-Йорке и Портман появилась на нем в черном мини-платье от Dior.